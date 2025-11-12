information fournie par Boursorama avec AFP • 12/11/2025 à 19:55

Focalisé sur le numérique, Siemens approuve la scission de sa filiale de technologie médicale

( AFP / CHRISTOF STACHE )

Le conseil de surveillance de Siemens a approuvé mercredi la scission de sa filiale Healthineers, spécialisée dans la technologie médicale, nouvelle étape clé de la métamorphose numérique du conglomérat industriel allemand aux activités très variées.

Cette décision, proposée par le directoire de Siemens, doit "simplifier davantage le portefeuille de Siemens et affiner son profil en tant qu'entreprise technologique spécialisée", selon un communiqué du groupe de Munich.

Siemens Healthineers est l'un des leaders mondiaux de l'imagerie médicale et représentait 30% du chiffre d'affaires du groupe de Munich en 2024.

La maison mère prévoit de "déconsolider" sa participation dans Siemens Healthineers, actuellement d'environ 67%, en transférant 30% des actions de sa filiale à ses propres actionnaires.

"À moyen terme, il est prévu de réduire cette participation à un simple investissement financier", est-il précisé.

Siemens avait déjà légèrement réduit sa participation dans cette activité, par ailleurs côtée indépendamment à la bourse de Francfort dans l'indice Dax.

Son action a clôturé mercredi, avant l'annonce, en hausse de 0,88%, pour un prix de 44,82 euros.

Healthineers équipe les hôpitaux du monde entier en appareils d'imagerie médicale ou en bras robotisés pour les blocs opératoires.

Le conglomérat allemand, qui fabrique aussi des trains, des turbines et des solutions numériques, veut se recentrer sur ses activités technologiques.

Cette décision survient la veille de la publication des résultats financiers de son exercice décalé 2024/2025.