FNP Technologies annonce une nouvelle dynamique avec la commercialisation prochaine de son nouveau logiciel « MAT. » et son écosystème FlipNpik

FNP Technologies - ex Multimicrocloud (FR0013230067- MLFNP), un acteur logiciel sur les marchés de l’hôtellerie depuis 30 ans, dévoile son nouveau plan stratégique visant à insuffler une nouvelle dynamique, sous l’impulsion de la nouvelle équipe managériale mise en place depuis début août, présidée par Richard Marganne.



Alors que FNP Technologies présentait, le 18 août dernier, sa nouvelle organisation et son virage stratégique vers le numérique avec l’acquisition de la société Fliptech, la société revient sur ses deux activités autour de sa solution logiciel de gestion hôtelière «MAT.» et l’écosystème FlipNpik.