FNP Technologies annonce le lancement des tests de « MAT. », Solution unique et globale la plus compétitive du marché

Après plusieurs mois de développement sur la nouvelle version de MAT. 100% Cloud et sécurisée, FNP Technologies annonce le lancement des tests de sa nouvelle version pour une durée de deux mois auprès de plusieurs partenaires hôteliers et de la restauration. Disponible via tous les systèmes d’exploitation et sur tous supports, le nouveau logiciel MAT. développé en multi-langues et multi-devises sera commercialisé début d’année 2022.



Conçu et développé par les équipes expertes de FNP Technologies, pour répondre à tous les besoins en gestion d’un hôtelier – PMS, Distribution, Yield Management - MAT. - est le premier logiciel de sa génération bâti autour du Yield Management.



Autour d’une solution « PMS All inclusive », unique et globale regroupant les 3 métiers essentiels de l’hôtellerie - gestion courante de l’hôtel (PMS), distribution (booking-engine & channel manager) et optimisation du taux de remplissage (Yield Management), MAT. répond ainsi à l’ensemble des besoins des professionnels de l’hôtellerie et de la restauration, tout en optimisant leurs revenus et la gestion de leur quotidien.



