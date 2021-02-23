Fnac Darty veut réaliser au moins 30% de son CA sur le web à l'horizon 2025
Reuters•23/02/2021 à 17:58
23 février (Reuters) -
* FNAC-DARTY-AU QUATRIÈME TRIMESTRE 2020, LE CHIFFRE D'AFFAIRES GROUPE S'ÉTABLIT À 2 782M€, EN HAUSSE DE +9,4% EN DONNÉES PUBLIÉES ET +9,6% À DONNÉES COMPARABLES PAR RAPPORT À L'ANNÉE DERNIÈRE
* FNAC-DARTY-CHIFFRE D'AFFAIRES À €7.491 MLNS EN 2020, EN HAUSSE DE +1,9% EN DONNÉES PUBLIÉES ET +0,6% EN DONNÉES COMPARABLES
* FNAC-DARTY-RÉSULTAT NET PART DU GROUPE DES ACTIVITÉS POURSUIVIES À €96 MLNS EN 2020, EN BAISSE DE -19 MLNS PAR RAPPORT À 2019
* FNAC-DARTY PROPOSE LE VERSEMENT D'UN DIVIDENDE ORDINAIRE DE 1,00€ PAR ACTION AU TITRE DE L'EXERCICE 2020
* FNAC-DARTY - LA TENDANCE DE CHIFFRE D'AFFAIRES CUMULÉ À LA MI-FÉVRIER 2021 EST ÉQUIVALENTE À CELLE DU 4ÈME TRIMESTRE 2020
* FNAC-DARTY PRÉVOIT DE PROCÉDER AU REMBOURSEMENT, D'ICI AVRIL 2021, DU PRÊT GARANTI PAR L'ETAT (PGE) OBTENU EN AVRIL DERNIER AUPRÈS DES BANQUES
* FNAC DARTY ANNONCE SON NOUVEAU PLAN STRATÉGIQUE EVERYDAY, QUI VISE UNE GÉNÉRATION RÉCURRENTE DE CASH-FLOW LIBRE OPÉRATIONNEL AVEC UN OBJECTIF DE 240 M€ EN 2025 ET UN RETOUR AUX ACTIONNAIRES DÈS CETTE ANNÉE
* FNAC DARTY- PLUS DE 50% DE L'ENVELOPPE DES INVESTISSEMENTS DU GROUPE SUR LA PÉRIODE DU PLAN SERA DÉDIÉE AU SOUTIEN DE LA CROISSANCE DU DIGITAL
* FNAC DARTY ENTEND RÉALISER, À HORIZON 2025, AU MOINS 30% DU CHIFFRE D'AFFAIRES DU GROUPE SUR LE WEB
* FNAC DARTY PREVOIT DE DEVELOPPER SON OFFRE EN DIRECTION DE PRODUITS PLUS DURABLES
* FNAC DARTY ÉTUDIERA CHAQUE ANNÉE, DE FAÇON OPPORTUNISTE, LA POSSIBILITÉ DE RÉALISER UNE DISTRIBUTION SUPPLÉMENTAIRE AUX ACTIONNAIRES SOUS FORME DE DIVIDENDE EXCEPTIONNEL OU DE RACHAT D'ACTIONS
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(Rédaction de Paris)
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