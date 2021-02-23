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+ fortes hausses et baisses SBF 120

Fnac Darty veut réaliser au moins 30% de son CA sur le web à l'horizon 2025
Reuters23/02/2021 à 17:58

23 février (Reuters) -

* FNAC-DARTY-AU QUATRIÈME TRIMESTRE 2020, LE CHIFFRE D'AFFAIRES GROUPE S'ÉTABLIT À 2 782M€, EN HAUSSE DE +9,4% EN DONNÉES PUBLIÉES ET +9,6% À DONNÉES COMPARABLES PAR RAPPORT À L'ANNÉE DERNIÈRE

* FNAC-DARTY-CHIFFRE D'AFFAIRES À €7.491 MLNS EN 2020, EN HAUSSE DE +1,9% EN DONNÉES PUBLIÉES ET +0,6% EN DONNÉES COMPARABLES

* FNAC-DARTY-RÉSULTAT NET PART DU GROUPE DES ACTIVITÉS POURSUIVIES À €96 MLNS EN 2020, EN BAISSE DE -19 MLNS PAR RAPPORT À 2019

* FNAC-DARTY PROPOSE LE VERSEMENT D'UN DIVIDENDE ORDINAIRE DE 1,00€ PAR ACTION AU TITRE DE L'EXERCICE 2020

* FNAC-DARTY - LA TENDANCE DE CHIFFRE D'AFFAIRES CUMULÉ À LA MI-FÉVRIER 2021 EST ÉQUIVALENTE À CELLE DU 4ÈME TRIMESTRE 2020

* FNAC-DARTY PRÉVOIT DE PROCÉDER AU REMBOURSEMENT, D'ICI AVRIL 2021, DU PRÊT GARANTI PAR L'ETAT (PGE) OBTENU EN AVRIL DERNIER AUPRÈS DES BANQUES

* FNAC DARTY ANNONCE SON NOUVEAU PLAN STRATÉGIQUE EVERYDAY, QUI VISE UNE GÉNÉRATION RÉCURRENTE DE CASH-FLOW LIBRE OPÉRATIONNEL AVEC UN OBJECTIF DE 240 M€ EN 2025 ET UN RETOUR AUX ACTIONNAIRES DÈS CETTE ANNÉE

* FNAC DARTY- PLUS DE 50% DE L'ENVELOPPE DES INVESTISSEMENTS DU GROUPE SUR LA PÉRIODE DU PLAN SERA DÉDIÉE AU SOUTIEN DE LA CROISSANCE DU DIGITAL

* FNAC DARTY ENTEND RÉALISER, À HORIZON 2025, AU MOINS 30% DU CHIFFRE D'AFFAIRES DU GROUPE SUR LE WEB

* FNAC DARTY PREVOIT DE DEVELOPPER SON OFFRE EN DIRECTION DE PRODUITS PLUS DURABLES

* FNAC DARTY ÉTUDIERA CHAQUE ANNÉE, DE FAÇON OPPORTUNISTE, LA POSSIBILITÉ DE RÉALISER UNE DISTRIBUTION SUPPLÉMENTAIRE AUX ACTIONNAIRES SOUS FORME DE DIVIDENDE EXCEPTIONNEL OU DE RACHAT D'ACTIONS

Texte original sur Eikon .... Pour plus de détails, cliquez sur [ ]

(Rédaction de Paris)

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