Fnac Darty : ventes stables au T3, la prudence reste de mise

Fnac Darty (crédit photo : fnacdarty.com / ) (CercleFinance.com) - Fnac publie un chiffre d'affaires de 1840 ME au titre du 3e trimestre, en recul de 0,5% en données publiées et de -0,1% en données comparables par rapport à la même période en 2022. "Le Groupe Fnac Darty enregistre des ventes stables sur le 3ème trimestre, affichant des performances au-dessus de ses marchés respectifs dans un contexte qui demeure sous pression inflationniste et marqué par un niveau de confiance des ménages dégradé", analyse Enrique Martinez, le directeur général du groupe. Dans ce contexte, le groupe se veut prudent: 'nous abordons le dernier trimestre avec confiance mais nous sommes plus prudents sur le rebond de la consommation initialement anticipé. Nous maintenons nos efforts pour délivrer un résultat opérationnel courant au second semestre 2023 en ligne avec celui du second semestre 2022', poursuit le responsable. Concrètement, le résultat opérationnel courant devrait se situer autour de 180 millions d'euros en 2023 estime le groupe. Par ailleurs, Fnac Darty vise toujours une enveloppe d'investissements opérationnels pour 2023 d'environ 120 millions d'euros. Le groupe compte atteindre ses objectifs de cash-flow libre opérationnel cumulé d'environ 500 millions d'euros sur la période 2021-2024 et d'au moins 240 millions d'euros en rythme annuel à partir de 2025.

Valeurs associées FNAC DARTY Euronext Paris -0.39%