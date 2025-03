Fnac Darty: succès d'une émission obligataire de 300 ME information fournie par Cercle Finance • 25/03/2025 à 18:12









(CercleFinance.com) - Fnac Darty annonce aujourd'hui le succès de son émission obligataire pour un montant total de 300 millions d'euros à échéance avril 2032 portant un taux d'intérêt annuel fixe de 4,75%.



Cette opération a été réalisée auprès d'investisseurs institutionnels, en France et à l'international. Elle a été sursouscrite plusieurs fois.



Fnac Darty explique qu'il prévoit d'utiliser le produit brut de l'offre en vue de racheter ses obligations convertibles (Océanes) dans le cadre d'une invitation de rachat visant à refinancer la part du prix d'acquisition de l'italien Unieuro payée en numéraire.



Le reliquat du produit de l'émission des Nouvelles Obligations sera affecté aux besoins généraux du groupe.



Fnac Darty a également obtenu l'accord de ses banques pour étendre la maturité de sa ligne de crédit renouvelable RCF et sa ligne de crédit DDTL, d'un montant cumulé à 600 millions d'euros, à mars 2030, avec l'ajout de deux options d'extension d'un an chacune, à mars 2031 et mars 2032.





