Fnac-Darty sous pression

(AOF) - Deuxième plus forte baisse du marché SRD, Fnac-Darty (-10,82% à 28,85 euros) accuse une perte nette de 86 millions d'euros au premier semestre 2025 contre une perte de 75 millions un an plus tôt à la même période. Le distributeur enregistre un Ebitda courant de 189 millions d'euros contre 187 millions. Le résultat opérationnel courant ressort en perte de 56 millions d'euros contre -49 millions d’euros au 1er semestre 2024. Les ventes progressent de 0,7 % à périmètre comparable, atteignant 4,48 milliards d’euros, portées notamment par la sortie de la console Nintendo Switch 2.

"L'intégration d'Unieuro suit son cours, et les équipes françaises et italiennes travaillent ensemble pour déployer les initiatives stratégiques du plan Beyond everyday. L'objectif d'au moins 20 millions d'euros de synergies d'ici fin 2026 est confirmé", précise le groupe.

Côté perspectives pour la période 2025-2030, Fnac Darty anticipe une marge opérationnelle en progression pour atteindre au moins 3% en 2030 et prévoit de générer un cash-flow libre opérationnel cumulé sur l'ensemble de la période d'au moins 1,2 milliard d'euros.

