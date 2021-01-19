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+ fortes hausses et baisses SBF 120

Fnac Darty s'attend à une hausse de 0,6% du CA en 2020
Reuters19/01/2021 à 18:00

19 janvier (Reuters) - FNAC DARTY SA FNAC.PA :

* TRÈS BONNE PERFORMANCE DU GROUPE GRÂCE À L'EXCELLENTE PROGRESSION DU DIGITAL

* CROISSANCE DU CHIFFRE D'AFFAIRES 2020 ESTIMÉE À +0,6% DANS UN CONTEXTE DE CRISE INÉDIT, PORTÉE PAR UNE SOLIDE DYNAMIQUE DES VENTES AU 4ÈME TRIMESTRE ESTIMÉE À +9,6%

* RÉSULTAT OPÉRATIONNEL COURANT 2020 ESTIMÉ À 210 MILLIONS D'EUROS

* CASH-FLOW LIBRE OPÉRATIONNEL 2020 ESTIMÉ À 190 MILLIONS D'EUROS, EN CROISSANCE PAR RAPPORT À 2019

* EN 2020, SOLIDE PROGRESSION DES VENTES EN LIGNE ESTIMÉES À 29% DES VENTES TOTALES DU GROUPE, EN HAUSSE DE +10 POINTS PAR RAPPORT À 2019

* LE GROUPE ANTICIPE UN 1ER SEMESTRE TOUJOURS PERTURBÉ PAR LA CRISE SANITAIRE ET UN 2ÈME SEMESTRE MARQUÉ PAR DES CONDITIONS D'EXPLOITATION PLUS NORMALISÉES

* LE GROUPE RESTE CONFIANT MAIS PRUDENT SUR LA PERFORMANCE DE SES MARCHÉS EN 2021

* EN 2021, FNAC DARTY VISE UNE LÉGÈRE CROISSANCE DU CHIFFRE D'AFFAIRES ET DU RÉSULTAT OPÉRATIONNEL COURANT PAR RAPPORT À 2020

Texte original sur Eikon Pour plus de détails, cliquez sur FNAC.PA

(Gdansk Newsroom)

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