Fnac Darty: retrait de l'offre d'émissions obligataires information fournie par Cercle Finance • 14/09/2023 à 07:43









(CercleFinance.com) - Fnac Darty annonce avoir décidé, 'compte tenu de conditions de marché insuffisamment attractives', du retrait de l'offre d'émissions obligataires senior de 300 millions d'euros, à échéance janvier 2029, une offre annoncée mardi dernier.



Le distributeur spécialisé dans les loisirs, l'électronique grand public et l'électroménager précise toutefois bénéficier d'une structure financière solide, sans échéance à court terme, et sans besoins immédiats de refinancements.



'En l'absence de l'émission, le Delayed-Draw Term Loan (DDTL), ligne de crédit bancaire non tirée de 300 millions d'euros, dédiée au refinancement des obligations senior arrivant à échéance en mai 2024, est maintenue dans sa totalité', explique-t-il.





Valeurs associées FNAC DARTY Euronext Paris 0.00%