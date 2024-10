Fnac-Darty relève son objectif de résultat opérationnel courant pour 2024

AOF - EN SAVOIR PLUS

"Compte tenu de la bonne tenue de l'activité sur les 9 premiers mois de l'année, et sans évolution défavorable du contexte économique et géopolitique", Fnac-Darty relève son objectif de résultat opérationnel courant (ROC) pour 2024, il est attendu supérieur à 180 millions d'euros contre au moins égal à celui de 2023 (171 millions d'euros) précédemment.

(AOF) - Fnac-Darty a dévoilé au titre de son troisième trimestre des ventes s'élevant à 1,849 milliards d'euros en croissance de 0,5% en données publiées mais en recul de 0,6% en données comparables. Sur les neuf premiers mois de l'année, le groupe a enregistré un chiffre d'affaires de 5,238 milliards d'euros, en hausse de 1% en données publiées mais en recul de 0,2% en données comparables. Fnac-Darty affiche sur cette même période un taux de marge brute en croissance de 50 points de base, hors effet dilutif de la franchise et des changements de périmètre.

