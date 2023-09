Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Fnac Darty: refinancement avec une obligation échéance 2029 information fournie par Cercle Finance • 12/09/2023 à 09:45









(CercleFinance.com) - Fnac Darty a annoncé mardi le lancement d'une offre d'obligations senior à échéance 2029 d'un montant total de 300 millions d'euros afin de se refinancer.



Il est prévu que le produit brut de l'émission soit utilisé pour rembourser l'intégralité de ses obligations senior devant arriver à maturité 2024, pour un montant atteignant lui aussi 300 millions d'euros.



Sous réserve de l'émission effective des nouvelles obligations, le distributeur, spécialisé dans la vente de produits de divertissement et de loisirs, d'électronique grand public et d'électroménager, verrait le montant disponible de sa ligne de crédit bancaire dite 'delayed-draw term loan' (DDTL)se réduire à 100 millions d'euros.



Dans son communiqué, le groupe dit ne pas prévoir de tirer sur ce nouveau DDTL de 100 millions d'euros.



Mais si l'émission des nouvelles obligations ne devait pas intervenir, le DDTL ne serait pas modifié et le montant de 300 millions d'euros resterait destiné au remboursement des obligations à échéance 2024.



Par ailleurs, la société est en discussion avancées avec ses banques afin de faire en sorte que sa ligne de crédit RCF de 500 millions d'euros à échéance 2028 inclue deux nouvelles options d'extensions, permettant ainsi à cette ligne d'être prolongée jusqu'en 2030.



Ces annonces faisaient grimper le titre de 1,1% mardi en début de matinée, portant la valorisation du groupe à quelque 745 millions d'euros.



Fnac Darty pâtit depuis plusieurs années d'un repli de ses ventes et d'une pression sur ses résultats qui compliquent le remboursement de sa dette élevée et qui l'oblige à renégocier ses modes de financement.





Valeurs associées FNAC DARTY Euronext Paris +0.98%