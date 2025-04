Fnac Darty: près de 78% des Océanes 2027 apportées à l'offre information fournie par Cercle Finance • 02/04/2025 à 07:25









(CercleFinance.com) - Fnac Darty indique qu'à l'issue de la construction accélérée du livre d'ordres, il va racheter 1.915.033 Océanes 2027 pour un montant total en principal de 155,2 millions d'euros, soit environ 77,6% du nombre total des titres initialement émis.



Le prix unitaire de rachat dans le cadre de cette procédure a été fixé à 77,25 euros, représentant un montant total d'environ 147,9 millions d'euros. Les Océanes ainsi acquises seront annulées dans les conditions prévues par leur termes et conditions.



Le règlement-livraison du rachat devrait avoir lieu le 8 avril et reste conditionné au règlement-livraison de l'émission des nouvelles obligations senior à échéance 2032 d'un montant de 300 millions d'euros qui devrait avoir lieu ce 2 avril.





Valeurs associées FNAC DARTY 28,450 EUR Euronext Paris +2,15%