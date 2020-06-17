Fnac Darty: perte de CA liée au COVID-19 estimée à environ EUR 400 Mlns
Reuters•17/06/2020 à 18:06
17 juin (Reuters) - FNAC DARTY SA FNAC.PA :
* EXCELLENTE REPRISE DE L'ACTIVITÉ POST CONFINEMENT APRÈS UNE BONNE RÉSISTANCE DES VENTES EN AVRIL GRÂCE À LA FORTE CROISSANCE DU E-COMMERCE - PREMIÈRES ESTIMATIONS DES IMPACTS DE LA CRISE DU COVID-19
* LE GROUPE A ENREGISTRÉ 1 MILLION DE NOUVEAUX CLIENTS SUR LA PÉRIODE, ET PLUS DE 4 MILLIONS DE TRANSACTIONS SUR SES SITES E-COMMERCE
* SUCCÈS DE LA RÉOUVERTURE DES MAGASINS À PARTIR DU 11 MAI, AVEC UNE CROISSANCE DU CHIFFRE D'AFFAIRES À MAGASINS CONSTANTS DE +10%
* LE RÉSULTAT OPÉRATIONNEL COURANT PUBLIÉ À FIN JUIN DEVRAIT ÊTRE EN REPLI DE -100M€ À -120M€ PAR RAPPORT AU RÉSULTAT OPÉRATIONNEL PUBLIÉ DU 1ER SEMESTRE 2019
* PERTE DE CA LIÉE À LA CRISE DU COVID-19 ESTIMÉE À ENVIRON 400M€ À FIN MAI HORS CONTRIBUTION DE NATURE & DÉCOUVERTES
* LE CHIFFRE D'AFFAIRES GROUPE D'AVRIL S'ÉTABLIT À 233M€, EN RETRAIT DE -51,4% EN DONNÉES PUBLIÉES
* LE GROUPE RESTE PRUDENT SUR LA PERFORMANCE DE SES MARCHÉS AU 2ÈME SEMESTRE QUI DÉPENDRA DE LA REPRISE DE LA CONSOMMATION À LA SORTIE DE L'ÉTAT D'URGENCE SANITAIRE
* LE CHIFFRE D'AFFAIRES GROUPE DE MAI ATTEINT 487M€, EN HAUSSE DE +0,5% EN DONNÉES PUBLIÉES
* LA CRISE DU COVID-19 DEVRAIT AVOIR UN IMPACT NÉGATIF MATÉRIEL SUR LE RÉSULTAT OPÉRATIONNEL COURANT DU 1ER SEMESTRE
* LE GROUPE RESTE TRÈS ATTENTIF À SA SITUATION DE TRÉSORERIE ET RÉALISE UN PLAN D'AJUSTEMENT DE SES DÉPENSES D'INVESTISSEMENT EN 2020 QUI DEVRAIENT S'ÉTABLIR À UN NIVEAU INFÉRIEUR À 100M€
* À FIN MAI 2020, LA LIQUIDITÉ DISPONIBLE ÉTAIT SUPÉRIEURE À 900M€, APRÈS LE TIRAGE DU RCF ET DU PRÊT GARANTI PAR L'ÉTAT
* LE GROUPE NE COMMUNIQUE PAS DES OBJECTIFS FINANCIERS POUR L'ANNÉE 2020
Texte original sur Eikon Pour plus de détails, cliquez sur FNAC.PA
(Gdansk Newsroom)
Valeurs associées
|Euronext Paris
|+0.23%
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
|
valeur
|
dernier
|
var.
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer