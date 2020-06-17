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Fnac Darty: perte de CA liée au COVID-19 estimée à environ EUR 400 Mlns
Reuters17/06/2020 à 18:06

17 juin (Reuters) - FNAC DARTY SA FNAC.PA :

* EXCELLENTE REPRISE DE L'ACTIVITÉ POST CONFINEMENT APRÈS UNE BONNE RÉSISTANCE DES VENTES EN AVRIL GRÂCE À LA FORTE CROISSANCE DU E-COMMERCE - PREMIÈRES ESTIMATIONS DES IMPACTS DE LA CRISE DU COVID-19

* LE GROUPE A ENREGISTRÉ 1 MILLION DE NOUVEAUX CLIENTS SUR LA PÉRIODE, ET PLUS DE 4 MILLIONS DE TRANSACTIONS SUR SES SITES E-COMMERCE

* SUCCÈS DE LA RÉOUVERTURE DES MAGASINS À PARTIR DU 11 MAI, AVEC UNE CROISSANCE DU CHIFFRE D'AFFAIRES À MAGASINS CONSTANTS DE +10%

* LE RÉSULTAT OPÉRATIONNEL COURANT PUBLIÉ À FIN JUIN DEVRAIT ÊTRE EN REPLI DE -100M€ À -120M€ PAR RAPPORT AU RÉSULTAT OPÉRATIONNEL PUBLIÉ DU 1ER SEMESTRE 2019

* PERTE DE CA LIÉE À LA CRISE DU COVID-19 ESTIMÉE À ENVIRON 400M€ À FIN MAI HORS CONTRIBUTION DE NATURE & DÉCOUVERTES

* LE CHIFFRE D'AFFAIRES GROUPE D'AVRIL S'ÉTABLIT À 233M€, EN RETRAIT DE -51,4% EN DONNÉES PUBLIÉES

* LE GROUPE RESTE PRUDENT SUR LA PERFORMANCE DE SES MARCHÉS AU 2ÈME SEMESTRE QUI DÉPENDRA DE LA REPRISE DE LA CONSOMMATION À LA SORTIE DE L'ÉTAT D'URGENCE SANITAIRE

* LE CHIFFRE D'AFFAIRES GROUPE DE MAI ATTEINT 487M€, EN HAUSSE DE +0,5% EN DONNÉES PUBLIÉES

* LA CRISE DU COVID-19 DEVRAIT AVOIR UN IMPACT NÉGATIF MATÉRIEL SUR LE RÉSULTAT OPÉRATIONNEL COURANT DU 1ER SEMESTRE

* LE GROUPE RESTE TRÈS ATTENTIF À SA SITUATION DE TRÉSORERIE ET RÉALISE UN PLAN D'AJUSTEMENT DE SES DÉPENSES D'INVESTISSEMENT EN 2020 QUI DEVRAIENT S'ÉTABLIR À UN NIVEAU INFÉRIEUR À 100M€

* À FIN MAI 2020, LA LIQUIDITÉ DISPONIBLE ÉTAIT SUPÉRIEURE À 900M€, APRÈS LE TIRAGE DU RCF ET DU PRÊT GARANTI PAR L'ÉTAT

* LE GROUPE NE COMMUNIQUE PAS DES OBJECTIFS FINANCIERS POUR L'ANNÉE 2020

Texte original sur Eikon Pour plus de détails, cliquez sur FNAC.PA

(Gdansk Newsroom)

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