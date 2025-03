Fnac Darty : offre de rachat portant sur ses OCEANEs

AOF - EN SAVOIR PLUS

Le produit net de l'émission des nouvelles obligations sera alloué par la société afin de financer le paiement du prix de rachat, refinancer les montants versés dans le cadre de l'acquisition de Unieuro et couvrir les frais et dépenses liés à l'émission des nouvelles obligations.

(AOF) - Fnac Darty S.A. annonce le lancement d’une offre de rachat portant sur ses obligations existantes convertibles en actions nouvelles et/ou échangeables en actions existantes (OCEANEs) arrivant à échéance en mars 2027, dans le cadre d’un processus de construction accélérée du livre d’ordres. Le 25 mars, la Société a réalisé avec succès le placement d’un montant nominal total de 300 millions d’euros d’obligations senior à échéance 2032 , portant intérêt à un taux de 4,750 % par an.

