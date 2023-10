Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Fnac Darty: obtient gain de cause dans le dossier Comet information fournie par Cercle Finance • 09/10/2023 à 18:37









(CercleFinance.com) - Le groupe Fnac Darty rapporte que dans un jugement publié ce jour, la Cour d'appel de Londres a rejeté à l'unanimité les

arguments invoqués par la partie adverse à l'encontre de Darty Holdings SAS (filiale du groupe Fnac Darty), dans le cadre du contentieux lié à la cession de Comet Group Limited en 2012.



La décision rendue en première instance par la High Court de Londres ayant été infirmée, le Groupe devrait recevoir d'ici la fin de l'année la totalité de la somme initialement versée ainsi que le remboursement des frais de procédure engagés et d'intérêts, soit quelque 130 millions d'euros.



Pour rappel, en première instance (soit en novembre 2022), la High Court de Londres s'était prononcée en faveur du liquidateur de Comet.



Fnac Darty avait alors été contraint de payer 112 millions de livres sterling en décembre 2022, mais contestait fermement sur le fond et

avait donc fait appel de la décision.





