Fnac Darty: le grief de l'AC ne sera pas contesté

(CercleFinance.com) - Fnac Darty annonce renoncer à contester le grief qui lui a été notifié par l'Autorité de la concurrence (AC) le 3 mars dernier, comme à d'autres acteurs de l'électroménager, concernant une entente verticale de fournisseurs avec certains de leurs distributeurs.



Précisant que le grief adressé à Darty ne s'étend que sur une période limitée il y a près de 10 ans, et ne concerne qu'un nombre limité de catégories de produits bien identifiés, le groupe préfère solliciter le bénéfice de la procédure dite de transaction.



En prévision de la décision de l'AC qui sera rendue en principe au début de l'année 2024, Fnac Darty projette de provisionner la somme de 85 millions d'euros, dès le deuxième trimestre de l'année 2023.





