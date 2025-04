Fnac Darty: hausse de 29% du CA au 1er trimestre information fournie par Cercle Finance • 23/04/2025 à 18:00









(CercleFinance.com) - Fnac Darty a réalisé un chiffre d'affaires de 2 314 millions d'euros au 1er trimestre 2025, en croissance de 29,0% en données publiées. Il est quasi stable en données comparables pro forma (-0,6%) par rapport à l'an dernier sur la même période.



Plus de 70% de la baisse du chiffre d'affaires en données comparables pro forma est expliquée par la déconsolidation de la billetterie et les fermetures de magasins en France (dont la fermeture définitive de Champs Elysées) et en Espagne, explique le groupe.



Les ventes de la zone France s'élèvent à 1 372 millions d'euros, en baisse de -2,6% en données réelles et de -1,2% en données comparables par rapport au 1er trimestre 2024. Le chiffre d'affaires Reste de l'Europe s'établit à 942 millions d'euros au 1er trimestre 2025, en croissance de 0,4% en données comparables pro forma.



Le taux de marge brute pro forma est en croissance de 60 bps, porté par la progression des activités de services.



'Le Groupe aborde 2025 avec confiance et anticipe une croissance ' mid-single-digit ' de son Résultat Opérationnel Courant (ROC) hors Unieuro, par rapport au ROC 2024 hors activités billetterie. La présentation d'un nouveau plan stratégique se déroulera le 11 juin 2025 à Paris et permettra d'inclure Unieuro dans la mise à jour des objectifs moyen terme du Groupe' indique la direction dans son communiqué.





