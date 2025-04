Fnac-Darty fixera son nouveau plan stratégique le 11 juin

AOF - EN SAVOIR PLUS

Comme annoncé en février dernier, Fnac-Darty aborde 2025 avec confiance et anticipe une croissance "mid-single-digit" de son résultat opérationnel courant (ROC) hors Unieuro, par rapport au ROC 2024 hors activités billetterie.

(AOF) - Fnac-Darty a dévoilé son chiffre d'affaires du premier trimestre qui ressort à 2,31 milliards d'euros, en hausse de 29% en données publiées et quasi stable en données comparables pro forma (-0,6%). "Nous sommes vigilants et saurons rester agiles face à l’évolution de la situation commerciale mondiale, qui devrait avoir un impact limité sur notre activité", a indiqué Enrique Martinez, directeur général de Fnac Darty. Le distributeur présentera le 11 juin son nouveau plan stratégique qui permettra d’inclure Unieuro dans la mise à jour des objectifs moyen terme du groupe.

Copyright 2025 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.