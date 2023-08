Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Fnac Darty: évolution du partenariat avec CTS Eventim information fournie par Cercle Finance • 03/08/2023 à 07:25









(CercleFinance.com) - Fnac Darty annonce l'évolution de son partenariat stratégique en billetterie initié en 2019 avec CTS Eventim, leader européen du secteur, ce dernier lui ayant notifié sa volonté d'exercer l'option d'achat existante afin de devenir l'actionnaire majoritaire de France Billet.



Après quatre ans d'activités, l'introduction de nouvelles technologies et l'obtention du statut de supporter de l'exploitation des services de billetterie de Paris 2024, Fnac Darty cèderait ainsi 17% du capital et conserverait 35% de France Billet.



La transaction, soumise aux autorisations requises et à la consultation des représentants du personnel, devrait intervenir dans quelques mois. Fnac Darty continuerait à soutenir l'activité de billetterie en France via ses points de vente et la marque Fnac Spectacles.





Valeurs associées FNAC DARTY Euronext Paris -1.76%