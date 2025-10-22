Fnac-Darty en croissance de 1,6% au troisième trimestre

(AOF) - Fnac-Darty a dégagé un chiffre d'affaires de 2,5 milliards d'euros au troisième trimestre, en hausse de 1,6% sur un an à périmètre comparable. L'an dernier à la même époque, le spécialiste de l'électroménager, de l'électronique et des produits culturels avait engrangé des revenus de l'ordre de 1,85 milliard d'euros, avant le rachat de l'italien Unieuro, survenu en fin d'année 2024. La hausse des ventes est plus marquée sur le troisième trimestre que sur le premier semestre, où le chiffre d'affaires de Fnac-Darty n'avait progressé que de 0,7% à périmètre comparable.

À fin septembre 2025, les ventes en ligne ont augmenté de 7,6% par rapport à fin septembre 2024, tandis que ces ventes représentent désormais 20% des ventes totales du groupe.

Côté perspectives, Fnac-Darty indique que le taux de marge opérationnelle comparable (après prise en compte de l'intégration d'Unieuro et de la déconsolidation des activités Billetterie) devrait progresser, pour atteindre 2% au 31 décembre 2025 (contre 1,8% en 2024).

