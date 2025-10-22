 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
NOV 25 CAC 40 Index (10x)
8 195,50
-0,99%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Fnac-Darty en croissance de 1,6% au troisième trimestre
information fournie par AOF 22/10/2025 à 18:18

(AOF) - Fnac-Darty a dégagé un chiffre d'affaires de 2,5 milliards d'euros au troisième trimestre, en hausse de 1,6% sur un an à périmètre comparable. L'an dernier à la même époque, le spécialiste de l'électroménager, de l'électronique et des produits culturels avait engrangé des revenus de l'ordre de 1,85 milliard d'euros, avant le rachat de l'italien Unieuro, survenu en fin d'année 2024. La hausse des ventes est plus marquée sur le troisième trimestre que sur le premier semestre, où le chiffre d'affaires de Fnac-Darty n'avait progressé que de 0,7% à périmètre comparable.

À fin septembre 2025, les ventes en ligne ont augmenté de 7,6% par rapport à fin septembre 2024, tandis que ces ventes représentent désormais 20% des ventes totales du groupe.

Côté perspectives, Fnac-Darty indique que le taux de marge opérationnelle comparable (après prise en compte de l'intégration d'Unieuro et de la déconsolidation des activités Billetterie) devrait progresser, pour atteindre 2% au 31 décembre 2025 (contre 1,8% en 2024).

AOF - EN SAVOIR PLUS

Valeurs associées

FNAC DARTY
28,8500 EUR Euronext Paris +0,52%
Copyright 2025 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank