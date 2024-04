Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Fnac Darty: confirme ses perspectives financières pour 2024 information fournie par Cercle Finance • 24/04/2024 à 18:10









(CercleFinance.com) - Le groupe Fnac-Darty publie un chiffre d'affaires de 1793 ME au titre du 1er trimestre, en progression de +0,7% en données publiées par rapport au 1er trimestre 2023 en données publiées (-0,8% en données comparables).



Le taux de marge brute du Groupe a augmenté de 10 points de base par rapport au 1er trimestre 2023. Retraité de l'impact dilutif de la franchise, il ressort en progression de 30 points de base.



'Dans un marché qui présente des performances contrastées, le Groupe démontre à nouveau la pertinence de sa stratégie durable, omnicanale et orientée services', estime Enrique Martinez, directeur général de Fnac Darty.



Fnac Darty confirme que la croissance devrait reprendre en 2024 soutenue par le repli de l'inflation, et par la baisse du taux d'épargne. Le groupe confirme son objectif d'atteindre un Résultat Opérationnel Courant (ROC) pour 2024 au moins égal à celui de 2023 et un cash-flow libre opérationnel cumulé d'environ 500ME sur la période 2021-2024, soit un niveau de 180ME en 2024.





Valeurs associées FNAC DARTY Euronext Paris -1.13%