Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Fnac Darty-Chiffre d'affaires en hausse de 7,3% en données comparables au T3 Reuters • 21/10/2020 à 17:49









21 octobre (Reuters) - * FNAC DARTY-CHIFFRE D'AFFAIRES DE 1,859 MILLIARD D'EUROS AU T3, +8,5% EN DONNÉES PUBLIÉES ET +7,3% EN DONNÉES COMPARABLES * FNAC DARTY-SUR LES NEUF PREMIERS MOIS, CHIFFRE D'AFFAIRES EN BAISSE DE 2,0% EN DONNÉES PUBLIÉES, EN BAISSE DE 4,0% EN DONNÉES COMPARABLES * FNAC DARTY-LA PERTE DE CHIFFRE D'AFFAIRES LIÉE À LA CRISE SANITAIRE LIMITÉE À MOINS DE 100 MILLIONS D'EUROS À FIN SEPTEMBRE * FNAC DARTY-POURSUITE DE LA SOLIDE CROISSANCE DES VENTES EN LIGNE DE PRÈS DE 30% ET DE LA BONNE REPRISE EN MAGASINS AU T3 Pour plus de détails, cliquez sur FNAC.PA (Rédaction de Paris)

Valeurs associées FNAC DARTY Euronext Paris +1.26%