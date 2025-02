Fnac Darty annonce un bénéfice net en baisse de 28% en 2024 mais dépasse les 8 mds EUR de ventes

Enrique Martinez à Paris, le 22 février 2018. ( AFP / GERARD JULIEN )

Le groupe Fnac Darty a annoncé mercredi un bénéfice net en baisse de 28% à 36 millions d'euros en 2024, mais ses ventes ont atteint 8,2 milliards d'euros grâce notamment à l'acquisition du leader italien Unieuro.

Fnac Darty a racheté en 2024 le leader italien avec le soutien de son premier actionnaire le milliardaire tchèque Daniel Kretinsky, et l'intègre dans ses comptes depuis le 26 novembre, selon un communiqué. Hors Unieuro, ses ventes ont légèrement progressé (+0,7%) sur un an, à 7,93 milliards d'euros.

Le spécialiste de la distribution de produits électroniques, électroménagers et culturels a fait progresser son résultat opérationnel courant, indicateur de rentabilité, de 10,5 à 189 millions d'euros, "malgré un marché en baisse", a souligné son directeur général Enrique Martinez auprès de l'AFP mercredi.

"C'est à la fois l'apport de notre offre de services, les abonnements comme Darty Max qui sont très visibles dans le taux de marge" du groupe, a expliqué M. Martinez, mais aussi le fruit d'une forte mobilisation "pour contrôler et compenser l'inflation" des coûts, énergie, loyers ou salaires.

Fnac Darty, qui tiendra son assemblée générale le 28 mai et dont le deuxième actionnaire derrière M. Kretinsky (28,28%) est le groupe allemand Ceconomy (21,95%), prévoit de relever le dividende payé par action au titre de 2024, à 1 euro contre 0,55 un an plus tôt.

Ce montant "représente un taux de distribution de 40%", "conforme aux années précédentes et à la politique de retour à l'actionnaire présentée dans le plan stratégique Everyday", précise le groupe, qui prévoit de dévoiler un nouveau plan stratégique en juin prochain.

"Nous avons déjà fait la révolution, en transformant à la fois la taille et le périmètre du groupe" avec notamment l'acquisition de Unieuro qui devrait faire franchir à l'ensemble le seuil des 10 milliards d'euros de chiffre d'affaires annuel, a encore commenté M. Martinez, "et puis la transformation de l'offre" avec les services et abonnements, "des choses qu'on va forcément tirer encore plus loin".

Le groupe compte à date 1,4 million d'abonnés à ses services Darty Max et Vanden Borre Life. Il "aborde 2025 avec confiance et anticipe une croissance à un chiffre de son résultat opérationnel courant (ROC) hors Unieuro, par rapport au ROC 2024 hors activités billetterie".