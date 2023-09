Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Fnac Darty: a finalisé l'acquisition de MediaMarkt information fournie par Cercle Finance • 28/09/2023 à 18:08









(CercleFinance.com) - Fnac Darty a finalisé l'acquisition de MediaMarkt au Portugal. MediaMarkt Portugal est un distributeur de produits électroniques qui opère 10 magasins ainsi qu'une boutique en ligne, et emploie environ 450 personnes dans l'ensemble du pays.



Il propose une gamme très étendue d'appareils électroménagers et de produits techniques, avec un large éventail de références et une offre de services reconnue.



Au cours de l'exercice 2021-2022, MediaMarkt Portugal a enregistré un chiffre d'affaires d'environ 140 millions d'euros.



Fnac Darty consolide ainsi sa position de numéro 2 au Portugal.





