Fnac Darty: 96,7% du capital d'Unieuro détenus information fournie par Cercle Finance • 12/12/2024 à 07:08









(CercleFinance.com) - Fnac Darty annonce que selon les résultats préliminaires de la procédure de conformité à l'obligation d'achat, 3,04% du capital social d'Unieuro a été apporté à l'offre, ce qui, cumulé aux 93,32% déjà détenus et aux actions auto-détenues, représente 96,7% du capital social.



Le distributeur de biens culturel, d'électronique grand public et d'électroménager ajoute que les conditions requises pour la mise en oeuvre de la procédure conjointe sont remplies et que la nouvelle date de paiement de l'obligation d'achat interviendra le 18 décembre.





