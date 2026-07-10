FMR LLC franchit en baisse le seuil de 5% du capital de Nokia

Nokia a déclaré vendredi que le fonds de pension américain FMR LLC, plus connu sous le nom de Fidelity, avait franchi en baisse le seuil de 5% de son capital, une nouvelle qui entraînait quelques dégagements dans les premiers échanges à la Bourse d'Helsinki.

Dans un avis financier, l'équipementier de réseaux finlandais indique que la société de gestion détenait, en date du mercredi 8 juillet, 4,87% des actions et 4,59% des droits de vote.

Lors de sa précédente notification, FMR LLC contrôlait 5,20% des actions et 4,92% des droits de vote.

Cet allègement intervient alors que le cours de Bourse de Nokia a presque doublé depuis le début de l'année.