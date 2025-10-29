FMC plonge après une perte au troisième trimestre et un bénéfice 2025 en baisse

29 octobre - ** Les actions de la société agrochimique FMC Corp FMC.N chutent d'environ 20 % à 23,40 $ dans les échanges prolongés

** La société prévoit un bénéfice ajusté inférieur aux attentes pour l'année en cours après avoir annoncé une perte au troisième trimestre

** Affiche une baisse d'environ 50 % des ventes nettes au troisième trimestre, à 542,2 millions de dollars, en raison de la cession de ses activités en Inde.

** Prévisions de bénéfices ajustés pour l'année en cours dans une fourchette de 2,92 à 3,14 dollars par action, contre des estimations de 3,50 dollars par action

** Depuis mercredi, FMC est en baisse de 40,6 % depuis le début de l'année