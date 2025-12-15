FMC Corp. annonce des plans de restructuration ; les actions chutent

(Mises à jour)

15 décembre - ** Les actions de la société d'agrochimie FMC Corp FMC.N en baisse de 6,7 % à 12,98 dollars

** Les courtiers BMO Capital Markets et Mizuho ont réduit les objectifs de prix de la société

** BMO réduit le PT de 25 $ à 17 $, s'attend à ce que FMC rapporte un bénéfice de base plus faible en 2026 qu'en 2025, ce qui renforcera l'opinion baissière du marché

** Le nouveau PT représente encore une hausse de 22,2 % par rapport à la dernière clôture du titre

** La maison de courtage Mizuho réduit le PT de 30 $ à 24 $, ce qui représente une hausse de 72,5 % par rapport à la dernière clôture de l'action

** La société a déclaré tard vendredi que son conseil d'administration avait approuvé un plan de restructuration visant à réduire les coûts, à fermer les usines à coûts élevés et à déplacer la production vers des sites où les coûts sont plus faibles

** FMC s'attend à économiser environ 175 millions de dollars ou plus d'ici la fin de 2027

** En incluant les mouvements de la séance, l'action a baissé de 73,3 % depuis le début de l'année