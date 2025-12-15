 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

FMC Corp. annonce des plans de restructuration ; les actions chutent
information fournie par Reuters 15/12/2025 à 18:41

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Mises à jour)

15 décembre - ** Les actions de la société d'agrochimie FMC Corp FMC.N en baisse de 6,7 % à 12,98 dollars

** Les courtiers BMO Capital Markets et Mizuho ont réduit les objectifs de prix de la société

** BMO réduit le PT de 25 $ à 17 $, s'attend à ce que FMC rapporte un bénéfice de base plus faible en 2026 qu'en 2025, ce qui renforcera l'opinion baissière du marché

** Le nouveau PT représente encore une hausse de 22,2 % par rapport à la dernière clôture du titre

** La maison de courtage Mizuho réduit le PT de 30 $ à 24 $, ce qui représente une hausse de 72,5 % par rapport à la dernière clôture de l'action

** La société a déclaré tard vendredi que son conseil d'administration avait approuvé un plan de restructuration visant à réduire les coûts, à fermer les usines à coûts élevés et à déplacer la production vers des sites où les coûts sont plus faibles

** FMC s'attend à économiser environ 175 millions de dollars ou plus d'ici la fin de 2027

** FMC prévoit d'économiser environ 175 millions de dollars ou plus d'ici à la fin de 2027

** En incluant les mouvements de la séance, l'action a baissé de 73,3 % depuis le début de l'année

Valeurs associées

FMC CORP
12,965 USD NYSE -6,79%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank