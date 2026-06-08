FLUX DE COUVERTURE-Selon la Société Générale, les actions asiatiques ont stimulé les opérations des fonds spéculatifs en mai, tandis que le secteur de l'énergie a pesé sur les résultats

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Nell Mackenzie

Les hedge funds suiveurs de tendances ont enregistré leurs meilleurs résultats en mai grâce aux actions coréennes, au yen japonais et à l'or, selon les données d'une note client publiée lundi par la Société Générale. Les hedge funds systématiques, qui utilisent des algorithmes pour tirer profit des tendances des marchés financiers, ont vu leurs rendements boostés par des positions sur des indices asiatiques fortement orientés vers l'IA, tels que le Kospi de Séoul .KS11 et le Nikkei de Tokyo, juste avant une vague de ventes de titres technologiques sur les marchés américains à la fin de la semaine dernière, qui a fait chuter l'indice coréen .KS11 de 8 % lundi et fait perdre 4 % aux actions japonaises .N225 . Ces fonds ont également réalisé des bénéfices grâce à la baisse de 1,7 % du yen JPY= en mai et à la chute de près de 2 % de l'or XAU= le mois dernier.

Voici ce que les récentes notes destinées aux clients des banques ont indiqué concernant les opérations gagnantes et perdantes des hedge funds:

* Les fonds de tendance et les « CTA » (Commodity Trading Advisors) ont généré un rendement moyen de 0,29 % en mai, certains enregistrant des gains supérieurs à 14 % au cours du mois, tandis que d'autres ont subi des pertes pouvant atteindre 11,5 %, selon les données de la Société Générale.

* Les pertes enregistrées en mai sont imputables aux gilts britanniques 0#GBBMK= , au dollar canadien CAD= et au secteur de l'énergie, a indiqué la Société Générale.

* D'autres hedge funds, notamment les fonds axés sur l'Asie qui sélectionnent leurs titres en se basant sur des données fondamentales, ont enregistré leur deuxième meilleur rendement mensuel de la décennie, juste derrière celui d'avril, selon une autre note de Goldman Sachs envoyée à ses clients le 4 juin.

* La note de Goldman Sachs a montré que la reprise tirée par l'IA a stimulé les rendements.