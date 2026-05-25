FLUX DE COUVERTURE-Selon Goldman Sachs, les positions technologiques des fonds spéculatifs se maintiennent à des niveaux proches de leurs plus hauts historiques

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Nell Mackenzie

Les valeurs technologiques ont été les favorites des fonds spéculatifs la semaine dernière, les spéculateurs les ayant raflées à un rythme jamais vu depuis près de trois mois, selon une note adressée vendredi soir par Goldman Sachs à ses clients. Les entreprises susceptibles de tirer profit d'une manière ou d'une autre des avancées en matière d'intelligence artificielle, en particulier dans la fabrication de semi-conducteurs et de puces, ont échappé aux effets néfastes de la guerre en Iran sur l'économie mondiale .

Voici comment les fonds spéculatifs ont misé sur l'optimisme lié à l'IA la semaine dernière:

* Les valeurs technologiques ont été achetées dans toutes les grandes régions, à l'exception de l'Europe.

* En termes de dollars, les achats ont été menés par l'Amérique du Nord et les marchés émergents d'Asie.

* Les fonds spéculatifs ont racheté des actions pour clôturer des positions antérieures qui misaient sur une baisse de ces cours.

* Ils ont également pris des positions dites "longues", qui tablent sur une hausse de la valeur de ces actifs.

* Les spéculateurs ont acheté des titres de fabricants liés aux semi-conducteurs, ainsi que des sociétés de logiciels.

* Ils ont vendu des équipements de communication et des prestataires de services informatiques.

* Les portefeuilles des fonds spéculatifs détiennent leurs plus importantes positions technologiques par rapport à l'indice MSCI World depuis plus de cinq ans.

* Les paris sur les actions mondiales du secteur des technologies de l'information se situent désormais à des niveaux records depuis 2016, date à laquelle Goldman Sachs Prime Brokerage a commencé à suivre ces transactions.