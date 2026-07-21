Flutter recule alors qu'une société de courtage met en garde contre la menace croissante que représentent les marchés prédictifs

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

21 juillet - ** L'action de la société de paris sportifs Flutter Entertainment FLUT.N recule de 2,6% à 103,73 dollars

** Selon BofA Global Research, la hausse du volume des marchés de prédiction et le chevauchement des utilisateurs pourraient peser sur la croissance organique des paris sportifs en ligne au second semestre ** Le volume des paris des consommateurs sur les marchés prédictifs a atteint environ 10 milliards de dollars en juin, soit environ 85% du chiffre d'affaires des paris sportifs en ligne, selon la société de courtage ** Selon BofA, la proportion d’utilisateurs de DraftKings

DKNG.O qui utilisent également la plateforme de marché de prédiction Kalshi est passée de 4% en janvier à 9,5% en juin ** Flutter devrait publier ses résultats du deuxième trimestre le 5 août ** En tenant compte des fluctuations intrajournalières, l'action a chuté d'environ 52% cette année