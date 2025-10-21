Fluor progresse grâce à l'acquisition d'une participation par Starboard, qui demande instamment la révision de la participation de NuScale

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les actions de l'entreprise de construction Fluor Corp FLR.N ont augmenté de 6% dans les échanges de pré-marché mardi après que l'investisseur activiste Starboard Value a pris une participation de près de 5%, visant à débloquer la valeur de sa participation de 40% dans NuScale Power SMR.N , ont déclaré à Reuters deux sources familières de l'affaire .

Le fondateur de Starboard, Jeff Smith, devrait exposer la thèse d'investissement de la société lors du 13D Monitor Active-Passive Investment Summit à New York plus tard dans la journée, où il discutera également des plans pour TripAdvisor, une autre cible récente.

Les actions de NuScale Power ont chuté de 4,7 % avant la cloche.

Les analystes de Citigroup ont déclaré que la participation de Starboard soutenait leur opinion selon laquelle les actions de Fluor ont une marge de progression, citant la valeur de la participation dans NuScale et l'amélioration potentielle des opérations de base de l'entreprise.

Ils ont ajouté que la participation de Fluor dans NuScale représente encore plus de 60 % de sa capitalisation boursière et qu'elle pourrait vendre davantage de ses 111 millions d'actions restantes dans le développeur de réacteurs nucléaires au fil du temps.

L'action de Fluor est en baisse d'environ 3 % depuis le début de l'année.

En revanche, les actions de NuScale ont grimpé de plus de 145 % depuis le début de l'année, soutenues par la demande croissante de solutions énergétiques propres pour alimenter les centres de données axés sur l'IA et l'infrastructure de défense.

Starboard et Fluor n'ont pas répondu immédiatement lorsqu'ils ont été contactés par Reuters.

L'activité principale de Fluor, qui comprend les projets d'infrastructure et d'énergie, a été mise sous pression, la société ayant enregistré une baisse de 6 % de son chiffre d'affaires au deuxième trimestre pour atteindre 4 milliards de dollars, manquant ainsi les estimations des analystes. Starboard affirme que ce segment est sous-évalué par rapport à la participation de Fluor dans NuScale et cherche des options stratégiques.

La poussée de l'activiste intervient alors que Fluor est positionné pour bénéficier des politiques d'infrastructure du président Donald Trump, qui pourraient stimuler les investissements dans l'énergie et la construction.