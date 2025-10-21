 Aller au contenu principal
Fluor grimpe après l'annonce d'une prise de participation de 5 % par l'investisseur activiste Starboard
information fournie par Reuters 21/10/2025 à 10:37

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

21 octobre -

** Les actions de la société de construction Fluor FLR.N ont augmenté de 8,3 % à 51,85 $ dans les échanges de pré-marché

** L'investisseur activiste Starboard Value a pris une participation de près de 5% dans la société, ont déclaré lundi à Reuters deux sources proches du dossier, après le rapport du WSJ, qui a été le premier à publier la nouvelle

** Starboard et Fluor n'ont pas répondu immédiatement lorsqu'ils ont été contactés par Reuters

** Fluor détient une participation de près de 40 % dans le développeur de réacteurs nucléaires NuScale Power SMR.N , qui a progressé cette année grâce à l'augmentation de la demande de centres de données et de technologies d'intelligence artificielle

** Starboard estime que l'activité principale de Fluor est sous-évaluée sur le marché par rapport à la valeur que les investisseurs attribuent à la participation dans NuScale, selon les sources

** Le fondateur de Starboard, Jeff Smith, devrait parler de certaines des idées d'investissement de la société lors du 13D Monitor Active Passive Investment Summit à New York mardi

** La note moyenne de 9 courtiers équivaut à "acheter", le prix médian est de 50,5 $ - données compilées par LSEG

** A la dernière clôture, l'action a baissé de 2,9% depuis le début de l'année

Valeurs associées

FLUOR
47,890 USD NYSE +2,68%
NUSCALE POWER
44,205 USD NYSE -0,12%
