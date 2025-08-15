Fluent Inc devrait afficher une perte de 28 cents par action

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Fluent Inc FLNT.OQ FLNT.O devrait afficher une baisse de ses revenus trimestriels lorsqu'elle publiera ses résultats le 19 août pour la période se terminant le 30 juin 2025

* La société basée à New York devrait déclarer une baisse de 10,3% de ses revenus à 52,691 millions de dollars contre 58,72 millions de dollars il y a un an, selon l'estimation moyenne de 2 analystes, basée sur les données de LSEG.

* l'estimation moyenne des analystes de LSEG pour Fluent Inc est pour une perte de 28 cents par action.

* La note moyenne actuelle des analystes sur les actions est "hold" et la répartition des recommandations est aucune "strong buy" ou "buy", 2 "hold" et aucune "sell" ou "strong sell"

* L'estimation moyenne des bénéfices par les analystes est restée inchangée au cours des trois derniers mois.

* L'objectif de prix médian à 12 mois de Wall Street pour Fluent Inc est de 3,00 $, soit environ 20 % de plus que son dernier prix de clôture de 2,40 $

15 août - Ce résumé a été généré par machine le 15 août à 11:22 GMT. Tous les chiffres sont en dollars US sauf indication contraire. (Pour toute question concernant les données de ce rapport, contactez Estimates.Support@lseg.com. Pour toute autre question ou réaction, veuillez contacter RefinitivNewsSupport@thomsonreuters.com)