Fluence Energy progresse, Jefferies ayant relevé sa recommandation à "acheter" en raison de la reprise de la demande

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

10 février - ** Les actions du fournisseur de stockage d'énergie renouvelable Fluence Energy FLNC.O augmentent de 4,38 % à 20,25 $ avant le marché

** Jefferies relève sa recommandation sur l'action de "conserver" à "acheter"

** La société de courtage estime que Fluence Energy bénéficie d'une nette reprise de la demande américaine, d'une croissance soutenue du carnet de commandes pour l'exercice 26 et d'une hausse à long terme des projets de centres de données

** La visibilité reste forte dans les années à venir, soutenue par les besoins de fiabilité du réseau, stimulant la demande américaine; l'APAC et l'EMEA bénéficient des vents porteurs de la transition vers l'énergie propre - Jefferies ** FLNC la semaine dernière a réaffirmé ses prévisions de revenus de 3,2 à 3,6 milliards de dollars pour l'année fiscale 2026

** 4 courtiers sur 20 évaluent l'action à "acheter" ou plus, 12 à "conserver" et 4 à "vendre" ou moins; le PT médian est de 18,5 $ - données compilées par LSEG

** FLNC a augmenté de 24,56% en 2025