Fluence Energy chute, UBS la rétrograde à "vendre" et réduit son objectif de cours

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

17 avril -

** Les actions du fournisseur de stockage d'énergie renouvelable Fluence Energy FLNC.O chutent de 5,3 % à 14,23 $

** UBS rétrograde l'action de "neutre" à "vendre" et réduit son objectif de cours de 22 $ à 8 $

** Le nouvel objectif de cours représente une baisse d'environ 47% par rapport à la dernière clôture

** La société de courtage cite des risques concurrentiels car la politique fiscale américaine incite les constructeurs automobiles à abandonner la fabrication de batteries pour véhicules électriques au profit de systèmes de stockage d'énergie par batterie à l'échelle de l'utilité publique (BESS)

** "Le marché sous-estime considérablement l'ampleur potentielle des ajouts de capacité de fabrication de BESS... nous voyons des risques structurels pour les prix des BESS et les marges des intégrateurs (comme FLNC), en raison d'une production excédentaire dont le coût est égal ou inférieur au prix de revient" - UBS

** UBS voit une menace pour le modèle d'entreprise de FLNC, car le changement de politique subventionne la production nationale de batteries tout en supprimant le soutien à la demande de VE, ce qui entraîne une réorientation de la capacité des batteries vers des applications de stockage stationnaire par les constructeurs automobiles

** En incluant les mouvements de la séance, l'action est en baisse de 27,8 % depuis le début de l'année