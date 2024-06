Flossbach von Storch choisit BNP Paribas Securities Services comme nouveau dépositaire de ses fonds

La société de gestion allemande Flossbach von Storch a troqué DZ Privatbank pour BNP Paribas Securities Services comme prestataire de services de conservation globale, comptabilité de fonds et agent de transfert de ses gammes de fonds allemande et luxembourgeoise. Le mandat représente plus de 50 milliards d’euros d’actifs.

Flossbach von Storch met fin à une relation de 16 ans avec DZ Privatbank . «À l’avenir, nous voulons offrir un service de haute qualité au-delà de notre marché domestique. Le métier Securities Services de BNP Paribas, conservateur global de premier plan avec un réseau couvrant tous les fuseaux horaires, est un partenaire idéal pour atteindre cet objectif», a commenté Christian Schlosser, membre du conseil d’administration de Flossbach von Storch.

Au 31 mars 2024, BNP Paribas Securities Services revendiquait 13.356 milliards d’euros d’actifs en conservation, 2.538 milliards d’euros d’actifs administrés et 9.829 fonds administrés.

L'Agefi