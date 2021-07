Flornoy prépare un nouveau fonds obligataire

(NEWSManagers.com) -

Flornoy et Associés, qui vient de racheter Ferri Gestion, va prochainement lancer son second fonds obligataire. Il couvrira l'univers des entreprises investment grade européennes, avec un profil de risque et de rendement de catégorie 2.

La stratégie, qui vise un rendement compris entre 1% et 3%, aura pour vocation de compenser la détérioration de la rentabilité du fonds euros des clients privés, ont précisé les dirigeants lors d'une conférence de presse de présentation de l'opération de rapprochement.

Elle sera gérée par Alexandre Sammut, qui pilote déjà les 75 millions d'euros d'encours (mai 2021) du fonds Omnibond. Ce premier véhicule est quelque peu plus risqué, avec près de 60% de titres européens à haut rendement ou non notés, selon le rapport de gestion de mai.