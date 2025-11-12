Floor & Decor en hausse après que Piper Sandler l'a relevé à "surpondérer"

12 novembre - ** Les actions du fabricant de revêtements de sol Floor & Decor Holdings < FND.N > ont progressé de 2,5 % à 62,33 $

** La maison de courtage Piper Sandler relève le titre de "neutre" à "surpondérer", et augmente les prévisions de 75 $ à 80 $

** La société estime que FND reviendra à une demande " normalisée " après avoir surmonté les excès de la demande en 2020-2022

** La société de courtage indique que Co est actuellement confrontée à des vents contraires liés aux ouragans en novembre et décembre, ce qui constitue probablement un point d'entrée opportuniste sur les données faibles relatives aux cartes de crédit

** Huit des 24 courtiers évaluent l'action à "acheter" ou plus, 13 à "conserver" et trois à "vendre"; avec un PT médian de 78 $ - données compilées par LSEG

** Jusqu'à la dernière clôture, FND a chuté de ~37,7 % depuis le début de l'année