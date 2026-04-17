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Flipkart, filiale de Walmart, envisage de s'implanter sur le marché indien de la billetterie en raison de l'essor des événements en direct, d'après certaines sources
information fournie par Reuters 17/04/2026 à 12:10

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Kritika Lamba, Aditya Kalra et Chandini Monnappa

La société indienne de commerce électronique Flipkart, propriété de Walmart WMT.O , envisage de vendre des billets de cinéma et de concert en Inde, s'engageant ainsi dans un secteur en pleine croissance, où les consommateurs dépensent davantage pour se divertir, ont déclaré deux sources au fait du dossier.

Le marché indien des événements en direct et de la billetterie s'est accéléré au cours de l'année dernière, à mesure que la demande de concerts à grande échelle, de tournées internationales et de spectacles sportifs augmentait, attirant des dizaines de milliers de fans dans les grandes villes, en particulier dans le cadre du lucratif calendrier de cricket du pays.

L'une des sources a déclaré que Flipkart visait à se lancer sur le marché en mai, en s'opposant à BookMyShow, soutenu par Accel, et à District de Zomato ETEA.NS , afin de tirer parti de l'augmentation des revenus disponibles et de l'utilisation plus large des smartphones dans le pays le plus peuplé du monde.

Flipkart se prépare également à piloter la livraison de nourriture à partir du mois de mai, a déclaré la deuxième source, ajoutant que les délais pourraient changer en fonction de l'évolution des plans.

L'entreprise n'a pas répondu à une demande de commentaire.

Flipkart a préparé le terrain pour une introduction en bourse en Inde, notamment en transférant sa société holding dans le pays, en remaniant la direction générale et en renforçant les unités commerciales telles que la branche mode Myntra économie.

Les leaders indiens de la billetterie en ligne et de la livraison de produits alimentaires ont pris de l'ampleur grâce à des dépenses importantes et à des rabais substantiels. Les projets de Flipkart l'amèneraient à se lancer dans des secteurs très concurrentiels, à faible marge, dominés par des rivaux bien implantés.

Après des années d'expansion financée par des investisseurs, le marché indien de la livraison de repas est dominé par Zomato et Swiggy, tandis que les petits concurrents sont évincés et que la rentabilité reste difficile à atteindre malgré une forte demande urbaine.

Fondée en 2007 en tant que libraire en ligne, Flipkart est en concurrence avec Amazon AMZN.O sur le marché en pleine croissance du commerce électronique en Inde. Elle était évaluée à environ 37 milliards de dollars en 2024, lorsque Google

GOOGL.O d'Alphabet a acheté une participation de 350 millions de dollars, après l'acquisition de contrôle de 16 milliards de dollars par Walmart six ans plus tôt.

Valeurs associées

ALPHABET-A
341,6800 USD NASDAQ +1,68%
AMAZON.COM
250,5600 USD NASDAQ +0,34%
WALMART
127,5000 USD NASDAQ +2,15%
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