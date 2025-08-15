Flexsteel Industries Inc devrait afficher un bénéfice de 84 cents par action

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Flexsteel Industries Inc FLXS.OQ FLXS.O devrait afficher une hausse de son chiffre d'affaires trimestriel lorsqu'elle publiera ses résultats le 18 août pour la période se terminant le 30 juin 2025

* La société basée à Dubuque Iowa devrait déclarer une augmentation de 0,9% des revenus à 111,819 millions de dollars contre 110,82 millions de dollars il y a un an, selon l'estimation d'un analyste, sur la base des données de LSEG.Les prévisions de la société le 21 avril 2025, pour la période se terminant le 30 juin, étaient des revenus entre 109,00 millions et 116,00 millions de dollars.

* l'estimation moyenne des analystes de LSEG pour Flexsteel Industries Inc est un bénéfice de 84 cents par action.

*

* L'estimation moyenne des analystes est restée inchangée au cours des trois derniers mois.

* L'objectif de prix médian à 12 mois de Wall Street pour Flexsteel Industries Inc est de 54,00 $, soit environ 33,8 % au-dessus de son dernier cours de clôture de 35,74 $

15 août - Les prévisions de la société le 21 avril 2025 pour la période se terminant le 30 juin étaient pour le bénéfice avant intérêts et impôts entre 6,54 millions et 8,47 millions.Les prévisions de la société le 22 avril 2025 pour la période se terminant le 30 juin étaient pour les dépenses d'investissement entre 500 mille et 1 million.Les prévisions de la société le 22 avril 2025 pour la période se terminant le 30 juin étaient pour la marge bénéficiaire brute entre 21% et 22%. Ce résumé a été généré par machine le 15 août à 20:27 GMT. Tous les chiffres sont exprimés en dollars américains, sauf indication contraire. (Pour toute question concernant les données de ce rapport, veuillez contacter Estimates.Support@lseg.com. Pour toute autre question ou réaction, veuillez contacter RefinitivNewsSupport@thomsonreuters.com)