Flex Financing (Eurazeo) investit auprès du Groupe Pierre Schmidt

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Voici les derniers événements liés à la guerre au Moyen-Orient, dans son 19e jour mercredi: . Plusieurs explosions à Erbil Au moins quatre fortes explosions ont été entendues mercredi à Erbil, capitale du Kurdistan autonome dans le nord de l'Irak, selon des journalistes ...
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À Vénissieux, entre le chantier de la nouvelle ligne de tramway et les immeubles flambants neufs, seule une cheminée d'usine en briques se détache dans le ciel voilé, vestige du passé ouvrier d'une ville où l'on a "toujours voté communiste". Dernier bastion rouge ...
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information fournie par Zonebourse•18.03.2026•08:48•
Technip Energies a signé un accord avec Verso Energy en vue d'acquérir une participation minoritaire dans le projet DEZiR, une usine de carburant de synthèse pour l'aviation ("eSAF") située à Rouen, en France. Cet investissement témoigne du soutien de Technip Energies ...
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information fournie par Boursorama•18.03.2026•08:36•
Créée il y a cinq ans, IEVA Group se présente comme le spécialiste de la beauté et du bien-être personnalisés. La société dégage un chiffre d'affaires de 43,4 millions d'euros en 2025 avec une croissance moyenne de 70% par an sur la période. Sur le plateau de Ca ...
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