Flex Financing (Eurazeo) investit auprès du Groupe Pierre Schmidt

information fournie par Reuters • 18/03/2026 à 08:03

Eurazeo SE EURA.PA :

* À TRAVERS SON ACTIVITÉ FLEX FINANCING, A RÉALISÉ UN NOUVEL INVESTISSEMENT AUPRÈS DU GROUPE PIERRE SCHMIDT

* CETTE OPÉRATION PERMET À LA FAMILLE SCHMIDT DE SE RELUER AU CAPITAL AFIN DE DÉTENIR 100% DES TITRES DU GROUPE

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(Rédaction de Gdansk)