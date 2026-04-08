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Fleury Michon voit ses revenus augmenter, mais la volaille pèse sur les marges
information fournie par Zonebourse 08/04/2026 à 20:17

Le leader du traiteur Fleury Michon a publié ses résultats annuels pour l'exercice 2025. Si l'activité commerciale reste dynamique avec un chiffre d'affaires consolidé de 836,4 millions d'euros ( 3,6%, à périmètre constant), la rentabilité opérationnelle subit la pression des coûts de matières premières (volaille).

La dynamique commerciale a été portée par le traiteur et l'aérien. Le pôle GMS France a connu une croissance de 2,6%), tandis que l'International a progressé de 10,2%).

Des marges sous pression

Malgré ces volumes favorables, le résultat opérationnel courant recule à 12,2 millions d'euros, contre 12,3 millions d'euros un an plus tôt, soit une marge de 1,5% du chiffre d'affaires. Ce repli s'explique par l'envolée des prix de la volaille (poulet et dinde), causée par une demande mondiale record et les crises d'influenza aviaire.

Le résultat net global s'établit à 13,6 millions d'euros, loin des 47,8 millions d'euros enregistrés en 2024.

Structure financière et dividendes

Le groupe affiche une accélération de ses investissements industriels et écologiques (42,1 millions d'euros décaissés). L'endettement financier net remonte à 9,4 millions d'euros, sous l'effet de ces investissements et d'une volonté délibérée de gonfler les stocks pour sécuriser les approvisionnements.
Le conseil d'administration proposera le versement d'un dividende de 1,35 euro par action lors de l'assemblée générale du 9 juin prochain.

Perspectives 2026

Face à la volatilité persistante des matières premières, la direction reste prudente et ne fournit pas de prévisions chiffrées, tout en réaffirmant sa confiance dans l'agilité de son modèle économique.

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FLEURY MICHON
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