Fleury Michon: résultat net 2024 gonflé par des cessions information fournie par Cercle Finance • 09/04/2025 à 07:25









(CercleFinance.com) - Fleury Michon dévoile un résultat net de 47,8 millions d'euros au titre de 2024, intégrant les transactions exceptionnelles de cession des titres de participation, mais une marge opérationnelle courante en retrait de 1,2 point à 1,5% du chiffre d'affaires.



Le chiffre d'affaires du groupe agroalimentaire a reculé de 3,5% à 807 millions d'euros (-2% à périmètre constant), un repli 'notamment tiré par la baisse des ventes en valeur au sein du pôle GMS à hauteur de 4,7% en comparaison à l'exercice précédent'.



Le conseil d'administration proposera, à l'AG du 3 juin, un dividende ordinaire de 1,33 euro par action et un dividende exceptionnel de 0,70 euro par action en lien avec la cession des parts dans Platos Tradicionales, soit un total de 2,03 euros par action.



Si Fleury Michon affirme 'rester confiant à long terme sur son business model', il prévient que la volatilité de 2025, avec 'une nouvelle forme d'instabilité géopolitique', ne lui permet pas de donner de perspectives chiffrées pour l'année en cours.





