 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
7 758,02
+0,11%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Fleury-Michon : premier semestre sous tension et absence de perspectives chiffrées
information fournie par AOF 10/09/2025 à 09:49

(AOF) - Fleury-Michon a dévoilé ses résultats du premier semestre d'où ressort un résultat net consolidé de 5,5 millions d'euros, contre 46,7 millions d'euros un an plus tôt à la même période. Le groupe alimentaire a fait état d'un résultat opérationnel courant de 200 000 euros, contre 7,6 millions l'an passé. La marge opérationnelle s'élève à seulement 0,1%, contre 1,9% au premier semestre 2024. Le chiffre d'affaires atteint sur la période 406,4 millions d'euros, contre 422,3 millions.

L'endettement net du groupe s'élève à 17,5 millions d'euros au 30 juin 2025, contre -11,1 millions au 31 décembre 2024.

Cette augmentation de l'endettement net est liée à la fois à la baisse de l'Ebitda qui connait la même baisse que le résultat opérationnel, un niveau d'investissements nécessaire pour le futur, et à l'augmentation du besoin en fonds de roulement.

Côté perspectives, Fleury-Michon "maintient sa confiance à long terme en son business model mais note qu'à l'incertitude économique s'est ajoutée une nouvelle forme d'instabilité géopolitique aux conséquences rapides sur nos marchés. "Ces incertitudes ne nous permettent donc pas de donner de perspectives chiffrées pour l'année en cours et les années à venir", conclut le groupe.

AOF - EN SAVOIR PLUS

Valeurs associées

FLEURY MICHON
23,7000 EUR Euronext Paris -6,69%
Copyright 2025 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank