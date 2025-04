Fleury Michon : hausse du résultat net 2024 grâce à ses cessions

AOF - EN SAVOIR PLUS

"Les activités GMS France resteront volatiles et peuvent être fortement impactées par l'évolution du cours des matières et notamment celui du poulet. Les perspectives du trafic aérien restent en revanche attractives. Cela devrait profiter à notre activité de catering international. Notre outil de production étant implanté au Canada, cette activité pourrait cependant être impactée par l'application éventuelle de tarifs douaniers américains sur les importations de marchandises canadiennes", souligne Fleury Michon concernant ses prévisions.

De plus, en lien avec le résultat exceptionnel généré par la cession de ses parts dans Platos Tradicionales, le conseil d'administration proposera également à cette assemblée générale le versement d'un dividende exceptionnel de 0,70 euro par action soit un total de 2,03 euro par action.

"Ce repli est notamment tiré par la baisse des ventes en valeur au sein du pôle GMS (grandes et moyennes surfaces) à hauteur de 4,7% en comparaison à l'exercice précédent", explique le groupe alimentaire.

