Fléchissement du dollar après l'intervention de Jerome Powell
information fournie par AOF 15/10/2025 à 17:04

(AOF) - Le dollar s’est affaibli ce mercredi face à un panier d’autres devises. A 16h45, l’euro est par exemple en hausse de 0,12% face à la monnaie américaine et se négocie contre 1,1623 dollar, après avoir atteint 1,1648 peu après l’ouverture des marchés en Europe. Ce repli du billet vert est essentiellement lié à une intervention du président de la Réserve fédérale américaine. Lors d’un discours devant la National Association for Business Economics mardi soir, Jerome Powell a indiqué que la Fed poursuivrait son assouplissement monétaire pour faire face à un marché de l’emploi en perte de vitesse.

La perspective d'une ou plusieurs baisses des taux directeurs a logiquement pesé sur le dollar.

Banques centrales
Devises
