Electricité: EDF signe un contrat de long terme avec le fabricant de batteries Verkor

( AFP / MIGUEL MEDINA )

EDF a annoncé mercredi la signature d'un contrat de fourniture d'électricité nucléaire (CAPN) de long terme avec le fabricant de batteries français Verkor, d'une durée de douze ans.

Le contrat "prévoit, pour une durée de douze ans, l'allocation à Verkor d'une quote-part de la puissance du parc nucléaire en exploitation d'EDF qui atteindra 33 MW, moyennant un partage des coûts et des risques sur les volumes effectivement produits", font savoir les deux entreprises dans un communiqué commun.

Elles précisent que "les premières livraisons sont prévues à partir de 2028". Les deux entreprises n'étaient pas joignables dans l'immédiat pour préciser si le contrat débutait à cette date et devait donc s'achever en 2040.

Cette signature doit en tout cas permettre à Verkor, créé en 2020 et basé à Grenoble, de sécuriser "une part de ses besoins électriques sur le long terme, un élément déterminant pour assurer une prévisibilité de ses coûts énergétiques et sécuriser ses investissements à venir".

Le contrat doit permettre "de réduire l'empreinte carbone de sa production, un critère clé pour les constructeurs automobiles engagés dans l'essor de la mobilité électrique".

L'entreprise indique que "sa première Gigafactory (site de production, ndlr) est désormais opérationnelle et commercialisera les premières cellules de batteries au début de l'année 2026".

Les contrats CAPN, adossés au parc historique nucléaire français, proposent des tarifs décorrelés des prix des marchés de gros sur des durées d'au moins 10 ans, en contrepartie de supporter une part des risques associés à la production des réacteurs.

Mi-novembre, EDF avait annoncé élargir à "plusieurs milliers" le nombre d'entreprises pouvant souscrire les contrats de ce type, jusque-là réservés aux plus gros consommateurs d'électricité, les industriels dits électro-intensifs.

A cette date, EDF indiquait que 11 accords de long terme comprenant 7 CAPN et 4 contrats d'un autre modèle avaient été signés mais que "beaucoup d'autres négociations" étaient en cours. Avec le métallurgiste ArcelorMittal, énorme consommateur d'énergie, les discussions se poursuivent et EDF visait la conclusion d'un accord d'ici la fin de l'année.