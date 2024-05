Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client flatexDEGIRO: requête de l'actionnaire GfBk information fournie par Cercle Finance • 06/05/2024 à 10:32









(CercleFinance.com) - flatexDEGIRO annonce que son actionnaire GfBk Gesellschaft für Börsenkommunikation mbH (' GfBk ') a proposé de modifier l'ordre du jour de l'Assemblée générale annuelle qui se tiendra le 4 juin 2024.



GfBk propose la révocation du président du Conseil de Surveillance de la Société, Martin Korbmacher, à compter du 4 juin 2024, et propose que Axel Hörger, conseiller indépendant, lui succède à partir de cette même date.



Par ailleurs, GfBK fait savoir que Herbert Seuling, membre du conseil de surveillance de flatexDEGIRO (ainsi que du conseil de surveillance d'Heliad AG) démissionnera 'pour raisons personnelles' à l'issue de l'AG du 4 juin.

GfBk propose de pourvoir ce futur poste vacant en élisant Bernd Förtsch.



Pour rappel, GfBk détient 13,08% du capital de flatexDEGIRO et son dirigeant Bernd Förtsch détient 1,44% des actions de flatexDEGIRO ainsi que 4,68 % supplémentaires via Heliad AG.





