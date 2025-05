FlatexDegiro: programme de rachat d'actions achevé information fournie par Cercle Finance • 05/05/2025 à 13:28









(CercleFinance.com) - FlatexDegiro annonce avoir achevé avec succès, vendredi dernier, son programme de rachat d'actions entamé le 1er octobre 2024, qui complétait le versement d'un dividende de 4,4 millions d'euros au titre de l'exercice 2023.



Au cours du programme, il a racheté un total de 3.136.243 de ses propres actions à un prix moyen unitaire d'environ 15,94 euros, soit un montant d'environ 50 millions d'euros, et correspondant à environ 2,8% de son capital.



Le total du dividende et du programme de rachat d'actions, soit 54,4 millions d'euros, a donc représenté environ 76% du bénéfice net réalisé en 2023 par l'établissement financier allemand (71,9 millions d'euros).





Valeurs associées FLATEXDEGIRO 23,960 EUR XETRA +1,44%